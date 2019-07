In acqua mezzi della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. Dalla battigia, in ausilio, i bagnini

GROTTAMMARE – Ore di apprensione sulla costa.

Dalla mattinata dell’11 luglio è stata segnalata la scomparsa di una donna a Grottammare, zona lungomare sud. Tra gli stabilimenti Ragno Verde e Sabya.

Era entrata in acqua, per un bagno, ma poi non è stata vista tornare in spiaggia. Alcuni bagnanti hanno dato l’allerta. In quel momento non era ancora attivo il servizio di salvataggio.

Da lì l’allarme e le ricerche in corso da parte delle Forze dell’Ordine.

AGGIORNAMENTI In corso di verifica anche la segnalazione dei bagnanti. Al momento nessun riscontro diretto è avvenuto da parte di eventuali familiari o amici della persona scomparsa. In acqua mezzi della Capitaneria e della Guardia di Finanza, le ricerche comunque proseguono. Dalla battigia, in ausilio, i bagnini.

