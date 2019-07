SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’evento food dell’anno, il San Beach Street Food Festival, 12-13-14 luglio, e’ un festival gastronomico dedicato alla ristorazione di tipo street food che prevede la partecipazioni dei migliori food truck su ruote altamente selezionati e accreditati nel settore food.

L’evento e’ giunto alla quarta edizione e si inserisce a pieno titolo nel calendario estivo della città di San Benedetto del Tronto, considerati i risultati virtuosi conseguiti negli anni in termini di affluenza oltre che in termini di qualità delle proposte gastronomiche che i gourmet truck si impegnano a garantire per l’evento.

L’ organizzazione e’ giovane e moderna al pari della proposta gastronomico-culturale presentata: l’idea e’ quella di offrire un viaggio nel gusto che attraversi tutta l’Italia, fino a raggiungere i sapori latino-americani e le specialità della Grecia.

L’ingresso e’ gratuito, sono previsti più di 700 posti a sedere per il consumo delle specialità gastronomiche. L’evento e’ trasversale, dedicato a tutti coloro che amano il buon cibo e la buona musica. La street band Mistrafunky sarà la grande novità dell’anno.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.