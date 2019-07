GROTTAMMARE – Buona la prima per una rassegna diventata ormai una “classica” dell’estate.

Parliamo di “Cabaretour”, evento partito il 10 luglio da piazza Carducci a Grottammare: protagonista il comico Oscar Biglia, cabarettista e monologhista romano che ha ripercorso sul palco la sua carriera. Per lui anche la partecipazione a “Cabaret, amoremio!” nel 1991, il Festival fu per lui il trampolino di lancio che lo portò nei migliori programmi “cult” della televisione italiana.

In piazza Carducci ha rivisitato argomenti della società attuale come i Social, attento a raccogliere vizi e pregi e ripresentarli in chiave comica. Il tutto davanti ad un pubblico attento che non si è fatto intimorire dal clima fresco dopo il maltempo di questi ultimi due giorni.

Per un’ora risate e tanto svago. Buon esordio, quindi, per la kermesse a cura dell’associazione Lido degli Aranci con la collaborazione del Comune. Presenti alla “prima”, oltre allo staff, il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Rossi.

Prima di Oscar Biglia si è esibito sul palco il rapper sambenedettese J-And, Andrea Bernardini, omaggiando il pubblico con il suo brano più famoso, “Sentina”, che ha spopolato su YouTube.

Prossimo appuntamento, per “Cabaretour”, il 31 luglio in piazza Fazzini con protagonista il comico Gianluca Giugliarelli. Ingresso libero, dalle 21.30.

Invece, il 24 aprile, parte “Notti Magiche” in piazza Fazzini con il Mago Loran, ingresso libero dalle 21.30.

Ricordiamo che i due eventi fanno da graditi “satelliti” a “Cabaret, amoremio!”, Festival dell’Umorismo che andrà in scena il 19 e 20 luglio in piazza Kursaal.

