SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Auto in fiamme in via Calatafimi nella serata del 10 luglio.

Dovrebbe essere escluso il dolo. La vettura, da quanto siamo riusciti a ricostruire, avrebbe preso fuoco spontaneamente, probabilmente a causa di un corto circuito con i proprietari che erano a casa a dormire.

In ogni caso celere è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme

