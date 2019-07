ANCONA – A Numana, insieme al Governatore Luca Ceriscioli, il 10 luglio era presente anche l’assessore al Turismo Moreno Pieroni.

Quest’ultimo ha affermato, durante il sopralluogo: “Siamo vicini alle persone che hanno subito gravi danni e siamo pronti ad intervenire con determinazione dove è più necessario, ma siamo anche sicuri che il sistema dell’accoglienza marchigiano sta già facendo il possibile per evitare disagi ai tanti turisti che trascorrono le vacanze nelle nostre riviere”.

Pieroni ha concluso: “L’impegno da parte della Regione e mio personale per dare un segnale concreto di vicinanza in questa emergenza è totale. In tal senso, lunedì prossimo, 15 luglio, proporrò nella seduta di giunta di valutare tutte le possibili iniziative di sostegno e di aiuto che si possono adottare compatibilmente con le normative nazionali ed europee”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.