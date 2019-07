MONTEPRANDONE – Uno degli artisti di punta della scena rap italiana approda a Monteprandone. Appuntamento giovedì 24 luglio, in piazza dell’Unità a Centobuchi con Mr Rain. Il concerto ad ingresso gratuito è organizzato dal Comune di Monteprandone con il sostegno del Bacino Imbrifero Montano del Tronto (Bim) e la direzione artistica della Seventeen Eventi.

Classe 1991, Mr Rain si appassiona alla musica ascoltando Eminem e i brani della scena hip hop italiana e internazionale del periodo. Ha all’attivo tre dischi di platino con “Ipernova”, “I grandi non piangono mai” e “Carillon”, oltre 70 milioni di visualizzazioni su YouTube e il disco d’oro per “Butterfly Effect”. Mr Rain è tornato a maggio con un nuovo singolo, “La Somma”, in duetto con Martina Attili, artista che si è distinta all’ultima edizione di X Factor.

Ad aprire il concerto, due artisti sambenedettesi che si stanno facendo strada nel panorama musicale nazionale e locale. Si tratta di Valentini, al secolo Mattia Valentini, già producer dell’artista Enigma, ha remixato il brano “Senso dell’Odio” di Salmo e collaborato con dj Molella e di Andrea Bernardini in arte J-And, rapper classe 1990, negli anni si è fatto conoscere sul web con canzoni come “Lu Mare”, “Esta noche” e “#Chaparrita”. La nuova hit dell’estate si intitola “Clavala (Boom Boom)” e, come nelle ultime fatiche musicali, J.And si avvale della collaborazione del producer Giulio jay.

“Abbiamo scelto un fuoriclasse dell’universo rap cantautoriale – dichiara il consigliere con delega alle politiche giovanili Martina Censori – è un artista che piace al pubblico giovanissimo ma siamo certi riuscirà a coinvolgere anche i meno giovani avendo all’attivo collaborazioni con J-Ax, Annalisa e Jovanotti”.

“Da quindici anni gli eventi musicali contraddistinguono le proposte culturali estive del nostro territorio – afferma il sindaco Sergio Loggi – visti i tempi stretti nell’organizzare una rassegna articolata, per quest’anno proponiamo il concerto di un giovane artista in ascesa nel panorama musicale nazionale. E’ in animo dell’Amministrazione comunale organizzare un progetto musicale ed artistico itinerante a partire dalla prossima estate. Recuperando lo spirito che animava la rassegna ‘Jazz e non solo’, manifestazione che portò a Monteprandone artisti emergenti o, comunque, che non erano star già affermate e il festival “Cose Pop” come era nei primi anni, quando gli eventi erano ad ingresso gratuito, sarà una rassegna che si svolgerà nei luoghi simbolo di Centobuchi e Monteprandone, penso al Centro Storico, al piazzale della Stazione, al Parco della Conoscenza, a Contrada Sant’Anna, a Contrada Molino”.

“La cultura è il motore di una società, lo stimolo per la crescita e l’educazione di ogni cittadino – spiega il presidente del Bim Luigi Contisciani – abbiamo scelto di essere vicini al territorio di Monteprandone, sostenendo fermamente, tutte le iniziative di qualità promosse dall’Amministrazione, in special modo quelle che coinvolgono i giovani e giovanissimi che sono il futuro del nostro territorio”.

Ingresso gratuito. Inizio concerti ore 21:30.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.