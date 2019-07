SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la bufera e il forte vento del 9 luglio, nella mattinata del 10 è arrivata l’acqua nella nostra provincia.

Pioggia su tutta la costa e anche nell’entroterra. Al momento qualche disagio in Riviera per via di strade allagate a causa delle precipitazioni. Anche in spiaggia qualche problema con alcune torrette dei bagnini “abbattute” dalle raffiche e ombrelloni divelti.

E’ raccomandata la prudenza agli automobilisti e ai pedoni. Sottopassi allagati in via Voltattorni, Ponchielli, Fiscaletti e Virgilio e chiusi in via precauzionale. A breve la riapertura.

Anche in viale delle Tamerici, vicino al Molo Sud, molta acqua sulle carreggiate. E anche vicino al Faro e piazza Mar del Plata. Disagi anche a Porto d’Ascoli.

In azione Polizia Municipale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. A Cupra Marittima segnalato abbondante fango in varie zone e strade chiuse. Numerosi alberi caduti, una scolaresca presente in spiaggia è stata portata “al sicuro” da Municipale e Capitaneria di Porto.

Allerta “gialla” fino alle ore 24 odierne. È quanto prevede il bollettino di allertamento meteo della Protezione civile regionale che sta monitorando la situazione nelle Marche. L’evoluzione metereologica richiede una costante attenzione per seguire l’andamento dei fenomeni temporaleschi, anche a carattere intenso.

