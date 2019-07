Il noto conduttore e personaggio televisivo è arrivato in ritardo a causa di rallentamenti sull’autostrada ma si è concesso volentieri ai presenti per autografi e “selfie”

Grazie ad Alessandro Foschi per le foto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale e sociale in Riviera nella serata del 9 luglio.

Massimo Giletti, noto conduttore e personaggio televisivo del canale La7 (in passato anche della Rai), era a San Benedetto all’Auditorium “Tebaldini”.

L’incontro doveva svolgersi alla Palazzina Azzurra ma a causa del maltempo è stato spostato in altra location. Massimo Giletti, in città per il libro “Le Dannate” e in occasione di “Incontri con l’Autore”, la rassegna a cura de “I Luoghi della Scrittura”, è arrivato in ritardo a causa dei rallentamenti sull’autostrada. Insieme a lui c’era Mimmo Minuto, presente anche il sindaco Pasqualino Piunti.

Arrivato al “Tebaldini”il noto personaggio televisivo ha chiesto scusa alla folta platea e si è concesso ben volentieri per autografi e “selfie”.

