SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro alle prime ore del 10 luglio in Riviera.

Incidente in via Mare a Porto d’Ascoli poco prima dell’una di notte. Un’auto è finita contro delle auto in sosta. Rilievi affidati alla Polizia Stradale di San Benedetto. Un impatto violento con diversi danni a vetture.

Sul posto 118, con due ambulanze, e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

