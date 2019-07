TERAMO – Giornata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Teramo il 9 luglio.

In serata condizioni di forte maltempo hanno interessato tutta la provincia di Teramo e in particolare la zona costiera. Diversi i comuni colpiti, dove sono stati effettuati circa venti interventi per ripristinare la viabilità interrotta dalla caduta di alberi e rami sulla sede stradale e per rimovere elementi pericolanti e cartelloni pubblicitari divelti.

Al momento i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto stanno intervenendo nel comune di Tortoreto per la rimozione di una copertura in lamiera pericolante, mentre i colleghi di Roseto degli Abruzzi sono impegnati a rimuovere un albero caduto nel comune di Roseto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.