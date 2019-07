GROTTAMMARE – Era atteso ed è arrivato.

Parliamo del maltempo, giunto sul nostro territorio nel tardo pomeriggio del 9 luglio. Nuvoloni minacciosi che hanno portato vento forte e pioggia da Cupra a Porto d’Ascoli al momento ma anche in zone collinari.

Raffiche intense e violente, vere e proprie bufere. Automobilisti e cittadini sono invitati alla prudenza in strada. La Protezione Civile regionale aveva emesso un’allerta “gialla” per il 9 e 10 luglio.

Problemi anche sulle spiagge con ombrelloni, e addirittura pattini, divelti dalla forza del vento. Anche dai balconi di molte abitazioni vola di tutto: vasi, fiori e addirittura tavoli ribaltati.

Segnalati anche numerosi rami e piante in varie strade che collegano la costa alla collina. Si presume intenso lavoro per i Vigili del Fuoco in queste ore.

A Centobuchi segnalati pioppi caduti in via dell’Artigianato. Anche vicino al parcheggio del Play Planet a Porto d’Ascoli qualche tronco è caduto.

Albero caduto sulla Supestrada all’altezza di Monsampolo. Per fortuna non transitavano auto. Sul posto Polizia Stradale e a breve i pompieri. Danni a vetrate nella piscina comunale di San Benedetto e per diverse attività private come il negozio di ferramenta in zona Ascolani.

Seguiranno aggiornamenti

