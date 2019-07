Sottoscritta anche la “Convenzione per la costituzione di un presidio stagionale dei Vigili del Fuoco per il soccorso acquatico” a Grottammare

ASCOLI PICENO – Primi bilanci sulle attività in spiaggia compiute da Forze dell’Ordine e Polizia Municipale in questa estate 2019.

In Prefettura, il 9 luglio, verificate le attività di contrasto all‘abusivismo commerciale pianificate nelle località rivierasche il cui fenomeno risulta “efficacemente contrastato grazie ai servizi interforze e alla collaborazione delle Polizie Municipali”.

Il complesso dispositivo attuato è stato concordato con i Sindaci dei Comuni della costa e le associazioni di categoria che ne hanno condiviso l’impianto, assicurando la piena collaborazione.

Al termine dell’incontro, analogamente a quanto già avvenuto negli scorsi anni, è stata sottoscritta la “Convenzione per la costituzione di un presidio stagionale dei Vigili del Fuoco per il soccorso acquatico” a Grottammare. L’intesa avviata su iniziativa della Prefettura, coinvolge il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco insieme alla Provincia di Ascoli Piceno ed al il Comune di Grottammare, Enti questi ultimi che hanno anche stanziato fondi per sostenere l’iniziativa. Con l’avvio del progetto si intende fornire un efficace presidio di soccorso acquatico ai bagnanti durante il periodo estivo.

