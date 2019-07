Dal 12 al 14 luglio sfide in spiaggia molto importanti. I rossoblu sfideranno Napoli, Lamezia e Catania

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per un appuntamento sportivo che come di consueto si svolge in Riviera ogni estate.

Parliamo di Beach Soccer, la serie A torna a San Benedetto alla Globo Beach Arena Riviera delle Palme dal 12 al 14 luglio. Giovedì 11 luglio si svolgerà la conferenza di presentazione della tappa sambenedettese nella sala consiliare del Comune sambenedettese.

Un evento che richiamerà in città molte squadre e atleti provenienti da più parti d’Italia.

L’Happy Car Samb è pronta a giocare davanti al caloroso pubblico di casa che non farà sicuramente sentire il suo fondamentale apporto.

I rossoblu, guidati da mister Oliviero Di Lorenzo, scenderanno in campo, alle 18.15, venerdì 12 luglio contro Napoli, sabato 13 contro Lamezia e domenica 14 contro Catania.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.