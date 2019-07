Appuntamento giovedì 11 luglio in Piazza Capponi alle ore 21

GROTTAMMARE – Appuntamento sociale.

L’assessorato all’Inclusione sociale ha organizzato per giovedì 11 luglio, alle ore 21, in Piazza Capponi a Grottammare presso il Circolo tennis (ex ferriera) un incontro gratuito rivolto ai genitori, educatori dal titolo “Essere genitori oggi, aiuta tuo figlio a crescere” a cura della dottoressa Antonietta Alba. Interverrà la dottoressa psicologa ed esperta di coaching adolescenziale Roberta Cesaroni.

Questo appuntamento rientra tra gli obiettivi del progetto triennale Goals ovvero quello di combattere la povertà educativa minorile.

L’adolescenza è una fase della vita caratterizzata da distacco dai genitori e una continua ricerca di una nuova identità e di autonomia e per i genitori questo periodo è un vero e proprio terremoto fisico e psichico che spesso crea forti preoccupazioni e difficoltà.

“Ora più che mai certe occasioni di crescita, condivisione di problemi che riguardano i nostri figli nel quotidiano servono per fornire suggerimenti e a volte piccole soluzioni che spesso ci sfuggono per migliorare il rapporto con loro.

Questo incontro sull’educazione alla felicità, sull’allenamento alla capacità di dialogare ha come obiettivo quello di conoscere meglio il mondo adolescenziale. È molto importante questa collaborazione tra istituzione e genitori nel difficile compito di educare è un punto di partenza, perché i nostri adolescenti e i giovani sono una risorsa fondamentale per il nostro futuro e noi dobbiamo aiutarli a crescere”.

