GROTTAMMARE – Sopralluogo del direttore artistico Maurizio Battista, questa mattina 9 luglio, in piazza Kursaal, per verificare alcuni dettagli tecnici, in vista dell’imminente allestimento dello spazio che accoglierà l’edizione del Festival nazionale dell’umorismo Cabaret, amoremio!, nei giorni 19 e 20 luglio a Grottammare.

Dopo una breve riunione negli uffici dell’Assessorato alla Cultura, l’attore e comico romano ha raggiunto la nuova location, dove non ha potuto rinunciare a un video-invito al Festival: “Adesso non c’è niente, ma il 19 e il 20 secondo me ci sarà pure troppo”, promette il neo direttore artistico nel filmato visibile nella pagina Fb Cabaret Amore Mio.

Come annunciato in precedenza, per la prima volta nella storia del Festival, sarà piazza Kursaal ad accogliere la manifestazione: una platea di quasi 800 posti in riva al mare per un cabaret che lo stesso Battista definisce “magico”. Tra gli ospiti, non a caso, il grande Mago Silvan che ritirerà il Premio alla carriera “Arancia d’oro”, sabato 20 e sarà preceduto, venerdì 19 dal magicomico Andrea Paris.

Direttore ma anche conduttore delle due serate, Maurizio Battista sarà affiancato dalla soubrette Alessandra Moretti e dal gruppo Lallo e i Fusi orari per gli intermezzi comico-musicali. Nel cast della 35ma edizione sono attesi anche Stefania Bruno, creatrice di sculture di sabbia in piena sintonia con la nuova location a due passi dal mare, Claudio Sciara, vincitore del concorso per nuovi comici 2018, e il Signor “Scapece”, al secolo Salvatore Misticone, direttamente da Benevenuti al Sud.

Nel palinsesto, ovviamente, i finalisti del concorso per nuovi comici abbinato al Festival. I nomi verranno resi noti nei prossimi giorni.

“Cabaret, amoremio!” è una produzione del Comune di Grottammare, organizzata con la collaborazione di Amat e, per quanto riguarda le selezioni degli aspiranti finalisti, dell’ associazione Lido degli Aranci. La manifestazione è sostenuta Regione Marche, Picenambiente spa e Linergy srl.

