Ecco gli orari per il 10 luglio

L’amministrazione comunale e la cooperativa Oikos hanno programmato un’ apertura straordinaria per la giornata di mercoledì 10 luglio dalle ore 9 alle ore 12 delle seguenti sezioni del Museo del Mare (Mercato Ittico all’Ingrosso in Viale C. Colombo, 94):

* Museo della Civiltà Marinara delle Marche;

* Museo delle Anfore;

* Antiquarium Truentinum;

Nel pomeriggio tutte le sezioni osserveranno il consueto orario dalle ore 17 alle ore 23.

