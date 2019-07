MONTEPRANDONE – Brutto sinistro nella mattinata del 9 luglio.

Incidente fra mezzo pesante e auto nella zona industriale di Centobuchi intorno alle 9.

Sul posto 118 e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi. In ausilio anche i Vigili del Fuoco.

Per il conducente dell’auto è stato necessario il trasporto in eliambulanza al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.