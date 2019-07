A maggio scorso alcuni di loro erano andati a rendergli omaggio, purtroppo senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta. Molti si metteranno in viaggio per il funerale di domani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono tantissimi i messaggi che in queste ore gli ex calciatori della Samb stanno riservando alla figura di Ferruccio Zoboletti, storico presidente della Samb scomparso ieri all’età di 88 anni.

Molti calciatori rossoblu, infatti, hanno una chat di WhatsApp in comune, un gruppo in cui si scambiano ricordi e organizzano rimpatriate, come quella di maggio (CLICCA QUI) che ha visto anche la presenza dello storico capitano di quella Samb targata anni ’80: Gigi Cagni. Proprio in quell’occasione gli ex calciatori rossoblu andarono a rendere omaggio al presidentissimo, purtroppo senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.