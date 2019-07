GROTTAMMARE – Tutto pronto per un evento estivo molto sentito e atteso sul territorio.

Parliamo dei festeggiamenti di San Paterniano, Patrono di Grottammare.

Città in festa dal 12 al 14 luglio. Tutti i giorni Fiera, musica dal vivo, animazione e gustose specialità culinarie della tradizione. Non mancherà, ovviamente, la parte religiosa con la messa il 14 luglio alla Chiesa di San Pio V alle 18.30 e a seguire la processione con la venerata immagine del Patrono. Eventi che si svolgeranno tra piazza Kursaal, lungomare nord e centro cittadino.

Il programma, dal 12 al 14 luglio, delle iniziative religiose e civili

Oggi, 9 luglio, è avvenuta la presentazione in Comune della tradizionale rassegna con la presenza di amministrazione e membri dell’associazione parrocchiale San Giovanni Battista e la Confraternita della Cucchiara. In municipio anche una delegazione dell’associazione Gente di Strada.

Foto di gruppo in conferenza

Lorenzo Rossi, assessore alle Attività Produttive apre la conferenza: “E’ una festa molto importante per la città. Non solo dal punto di vista religioso ma anche civile. E’ una celebrazione legata all’identità grottammarese. Un evento rilanciato negli ultimi due decenni. Si festeggia nella parte più calda della stagione estiva ed è apprezzata anche dai turisti non solo dai cittadini. Doppio format: Fiera e da tre anni spazio allo Street Food di tutta Italia. Ci saranno spettacoli musicali dal 12 al 14 luglio in piazza Kursaal. Sabato 13 attorno alle 23 ci sarà ‘Mille Luci sul Mare’ ideato da Roberto Spinucci. Spettacolo molto suggestivo e imitato dalla Regione per la ‘Notte dei Desideri’. Il mare si colora di lanterne e luci galleggianti. Domenica 14 luglio un evento che richiama molto pubblico non solo dalla Provincia: parliamo dello spettacolo pirotecnico accompagnato dalla musica a cura dell’azienda Santa Chiara. Chiudo ricordando che abbiamo studiato un modo per non complicare la circolazione stradale durante la festa e ciò ha allungato lo sviluppo della Fiera permettendo un flusso regolare della viabilità nel centro cittadino, rispettando le condizioni di sicurezza e agevolando i posti auto per chi proviene da fuori città. Una festa che è nel cuore dei grottammaresi e molto attesa anche dai forestieri. Un giusto mix tra religione e società per stare tutti insieme”.

Don Giorgio, parroco di San Giovanni Battista, prosegue: “Questa festa unisce la città a livello religioso e civile. Negli anni si è sviluppata e ha riflesso la città di Grottammare: bellezza del luogo e qualità della vita. I fuochi del Patrono, antica tradizione che nasce da molto lontano, non sono famosi per la quantità ma per la loro bellezza perché è un vero e proprio spettacolo musicale ritmato e valorizza nello stesso tempo piazza Kursaal. Di solito nelle feste c’è calca e confusione, qui a Grottammare invece il contrario: distensione e tranquillità. Mille Luci sul Mare è una grande iniziativa ormai copiata ovunque. Messa e processione, domenica 14 luglio alle 18.30, con benedizione al mare in campagna nella chiesa di San Pio V. Riporterà San Paterniano da Sant’Agostino. La novità di quest’anno è la banda di cornamuse di Grottammare, un gruppo di appassionati guidato da Massimiliano Mazzalupi (un passato nella Guardia di Finanza): un vero e proprio esordio sabato 13 luglio alle 20 partendo da piazza Fazzini marciando fino al Kursaal. Grottammare assomiglierà un pò alla Scozia con un suono che trascina e affascina il pubblico”.

Capitolo Street Food: ci saranno una quindicina di truck con enogastronomia del territorio ma anche di altre aree d’Italia. “Gente di strada” è l’associazione che cura la parte fieristica, d’intrattenimento e gastronomica. Presenti una sessantina di espositori alla Fiera, regolarmente registrati. Gli stand apriranno alle 18 e chiuderanno venerdì e sabato rispettivamente all’una e alle due di notte mentre la domenica alle 23.

A mezzogiorno del 10 luglio sarà sparato un fuoco pirotecnico per tradizione e per “non mancare di rispetto” al Patrono.

Tre imperdibili serate di musica live in piazza Kursaal: venerdì 12 luglio spazio al gruppo di ballo “Core Meù”, sabato 13 armonia con le cornamuse e Dj Street curata dallo staff dei Bagni Medusa di San Benedetto fino a tarda notte. Inizio degli spettacoli dalle 21, la discoteca partirà alle 23.

Domenica 14, alle 20.30, si chiude con il gruppo “RinoCantando” che farà rivivere i più grandi successi del noto cantautore con arrangiamenti originali e coinvolgenti. Stefano Sanguigni, membro della band, afferma: “Due ore dedicate a Rino Gaetano, prosegue la collaborazione piacevole con Gente di strada e siamo contenti di essere a Grottammare. Speriamo di piacere alla folla”.

A chiudere la rassegna, come di consueto, sarà una miscela esplosiva di colori e riflessi con i fuochi d’artificio sul mare che faranno brillare la notte in onore di San Paterniano. Lo spettacolo pirotecnico, con tanto di musica, inizierà intorno alle 23.45/mezzanotte sulla spiaggia antistante piazza Kursaal.

Benito Mistichelli, di Gente di Strada, chiude la conferenza: “E’ un onore partecipare a questa Festa. Grottammare, si sa, è una perla e per la nostra associazione è una grande vetrina. Iniziativa impegnativa. Una sessantina di espositori che esporranno varia merce e artigianato”.

