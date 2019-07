PORTO SAN GIORGIO – Negli ultimi giorni i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio sono intervenuti a seguito del ritrovamento di due carcasse di tartaruga della specie “caretta caretta” rinvenute lungo il litorale del fermano.

Il primo esemplare, di circa 32 cm di lunghezza e dal peso di circa 20 kg, è stato segnalato lungo la battigia di Marina Palmense, mentre il secondo, di circa 70 cm di lunghezza per un peso di 25 kg, è stata ritrovata lungo il litorale di Porto Sant’Elpidio.

Le carcasse dei due rettili, dopo la visita veterinaria di rito, sono state destinate a smaltimento da ciascun comune a seconda del territorio di rinvenimento.

Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è impiegato anche per la tutela degli ecosistemi marini ed in particolare delle specie marine che abitano i nostri mari, avvalendosi all’occorrenza della collaborazione di diversi enti ed associazioni di volontariato al fine di prestare soccorso agli animali marini in difficoltà.

