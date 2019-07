SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quarto appuntamento con il mercoledì live del Geko, in collaborazione con l’associazione culturale Prima Persona Plurale. Si esibirà l’artista romana Mèsa, con apertura a cura del giovane gruppo “Nur.”. La serata avrà inizio alle ore 22.30 con ingresso gratuito.

Mèsa è nata a Roma e a Roma è sempre stata anche se sta ancora cercando di sviluppare un livello di romanità convincente. Dopo avere imparato a fare il barrè, inizia la sua vita da cantautrice. Nel gennaio 2017 pubblica indipendentemente il suo primo EP omonimo e suona moltissimo in giro per la penisola, in locali, case e giardini. Il 2 marzo 2018 esce per Bomba Dischi/Universal l’album “Touché“. “Touché” è il participio passato del verbo toucher e anche il titolo del primo disco di Mèsa. Sono undici canzoni che esclamano e ammettono di essere state colpite nel vivo da una stoccata avversaria. Se non è l’avversario, è lei a fare notare a se stessa i piccoli e grandi intoppi della vita, delle relazioni, delle aspettative. Ogni canzone sembra un incontro di scherma dove non importa tanto chi vince o contro chi si gareggia, quanto il non aver paura di gridare “touché”!

Nur. è una band di Perugia, nata dalla collaborazione tra Leonardo Fortunati (chitarra) e Massimiliano Rrapaj (basso), ai quali si sono uniti, nel tempo, Beatrice Bernardini (voce), Tommaso Donati (synth) e Francesco Busti (batteria). Precedentemente noti come “We could be happy”, canzone dopo canzone emergono le influenze alternative e post/rock del progetto. Dopo varie date in centro Italia, durante le quali hanno potuto affiancare band come i “Nobraino” e “La rappresentante di lista”, ad aprile 2018 cambiano nome ed entrano in studio per registrare il loro primo album. Il 2 luglio dello stesso anno esce il video del loro primo singolo su YouTube, Aracne, brano disponibile su tutte le piattaforme streaming online. Tra le date del loro tour estivo 2018 spicca il 7 luglio, sul palco del festival “Umbria che spacca” in apertura al noto gruppo “Zen circus”. Il 29 gennaio scorso esce “Cosmonauta” singolo che precede l’uscita di “Àlea”, album d’esordio della band, disponibile dal 25 febbraio su tutte le piattaforme streaming.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.