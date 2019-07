Lo storico cardiologo, ex primario di Cardiologia dell’ospedale, è da dicembre in pensione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mauro Persico, ex primario di Cardiologia al Madonna del Soccorso e storico cardiologo di San Benedetto entra a far parte dello staff medico della Samb come nuovo medico sociale.

Ricordiamo che il dottore è da dicembre in pensione dopo un lungo servizio all’ospedale.

