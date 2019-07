COLONNELLA – Rapinarono l’ufficio postale di Colonnella, arrestati due napoletani.

Un’attività investigativa lunga 8 mesi e che alla fine ha permesso ai carabinieri del comando provinciale di Teramo e a quelli del nucleo investigativo di Alba Adriatica di risalire a S.C, 40 anni, e V.C 46, entrambi originari di Napoli. I due sono ritenuti gli autori materiali della rapina che andò in scena lo scorso 10 novembre all’interno dell’ufficio postale di Colonnella, quando con il volto travisato e minacciando il possesso di un’arma, picchiarono due dipendenti e il direttore dell’ufficio per farsi aprire la cassaforte.

Fuggirono poi con un bottino di quasi 23mila euro a bordo di un’auto che fu ritrovata nei giorni successivi nelle campagne circostanti e che era stata rubata qualche giorno prima a Monteprandone.

Sul posto si portarono immediatamente i carabinieri che avviarono le indagini. Grazie ai tabulati telefonici e alle varie intercettazioni, i militari in questi mesi sono riusciti a risalire ai due campani e a ricostruire tutti i loro spostamenti e tutti gli appoggi logistici che avevano ricevuto da altre persone sia in Val Vibrata che nelle vicine Marche.

Così, nella giornata dell’8 luglio il il gip ha dato il via all’ordine di carcerazione per i due rapinatori che sono stati quindi rintracciati e subito dopo trasferiti in carcere. Nell’ambito delle stesse indagini, sono stati denunciati a piede libero due pregiudicati domiciliati in provincia di Ascoli Piceno.

