SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del presidente dell’associazione San Benedetto in Festa, Giovanni Filippini.

A seguito degli incontri intercorsi in questi ultimi giorni con l’Amministrazione Comunale tutta, l’Associazione San Benedetto in Festa così come già avvenuto negli ultimi tre anni, conferma il proprio impegno al fianco dell’Amministrazione stessa, per la realizzazione della “Festa della Madonna della Maria” edizione 2019. La festa si svolgerà nei giorni 25 26 27 e 28 luglio , e visti i tempi molto ristretti siamo certi che anche quest’anno la città, nelle diverse realtà rappresentata, vorrà esserci vicina affinchè la “Festa delle Feste” possa avere un successo crescente di pubblico. A presto presenteremo il programma completo delle manifestazioni civili. Il motivo trainante dell’edizione di questo anno sarà la condivisione, pertanto possiamo sin da ora anticipare che i festeggiamenti avranno inizio il giovedì 25 luglio, presso la rotonda del lungomare di Porto D’Ascoli con l’esibizione delle fontane danzanti, spettacolo che ha suscitato un notevole apprezzamento già lo scorso anno.

