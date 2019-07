SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE – Appuntamento lunedì 8 luglio ore 20.30. Prenotazione obbligatoria al numero 0736 890027 o 347 8653743. L’Oleificio Silvestri si trova in Via Schiavoni, 8 a Spinetoli.

Arriva “S Pizzica il Piceno”, un appuntamento imperdibile all’Oleificio Silvestri.

Lunedì 8 luglio, alle ore 20.30, torna la cena all’aperto in frantoio, con un buffet di prodotti tipici abbinati ai 18 prodotti dell’azienda Oleificio Silvestri.

Nel corso della serata potrai divertirti con i balli de “I Piceni Pizzicati” e perderti fra le opere di “Emozioni Colorate”, un’esposizione di Patrizio Moscardelli, pittore e cultore delle emozioni di Grottammare.

La serata sarà allietata dalla musica de “I Compari di Campagna”.

Prenotazione obbligatoria al numero 0736 890027 o 347 8653743.

L’Oleificio Silvestri si trova in Via Schiavoni, 8 a Spinetoli. Per visitare la pagina facebook clicca www.facebook.com/oleificio.silvestrirosina

