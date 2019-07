GROTTAMMARE – Stagione estiva in pieno fermento. Anche con gli appuntamenti culturali.

Presentazione delle rassegne “Cabaretour” e “Notti Magiche” nella mattinata dell’8 luglio a Grottammare. Si terranno a luglio e agosto in piazza Carducci e Fazzini. Spettacoli con inizio alle 21.30.

Presenti alla conferenza in Municipio il sindaco Enrico Piergallini, l’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Rossi e i rappresentanti dell’associazione Lido degli Aranci.

Il primo cittadino: “Satelliti principali che girano attorno al Festival Cabaret, amoremio!. Abbiamo attuato le misure di sicurezza per piazza Kursaal. Siamo certi che se tutto andrà come deve andare, la città scopre un nuovo luogo per eventi a pagamento. Un luogo affascinante e a pochi passi dal mare. È il primo anno che tentiamo ma ne potrebbero seguire altre. Cabaretour e Notti Magiche hanno il compito di accompagnare la kermesse e gli eventi cadono a fagiolo”.

Lorenzo Rossi: “Lido degli Aranci porta nelle piazze cittadine pillole che uniscono la collettività composta da famiglie e bambini. Ovvero magia e comicità. Eventi che coprono luoghi di aggregazione importante. Ci piace disseminare la città di queste esperienze e anche i turisti apprezzano”.

Giuseppe Cameli: “Ringraziamo l’amministrazione comunale per lo spazio che ci offrono. Anche per la fiducia. Sono eventi che anno dopo anno si consolidano. Si condivide la piazza con cittadini e turisti utilizzando leggerezza, svago e divertimento. Lo spirito di Cabaretour è quello di dare una vetrina a talenti emergenti della comicità e talvolta tornano artisti che nutrono rispetto per una kermesse che tante volte ha fatto da trampolino di lancio. Abbiamo scelto cabarettisti romani, abruzzesi e marchigiani che richiamano gli anni ’90. Notti Magiche sarà animato da specialisti marchigiani e abruzzesi. Due ore di spettacoli gratuiti. Si parte mercoledì in piazza Carducci alle 21.30. Presenti comici che hanno un ruolo importante nella comicità amatoriale televisiva e non”.

Walter Assenti: “Eventi a costo zero, soltanto un rimborso spese dovuto ad artisti che vengono volentieri a Grottammare sapendo del valore che ha in città il Cabaret”.

Gli eventi di Cabaretour e Notti Magiche che si svolgono in piazza Carducci, in caso di maltempo si terranno al vicino centro anziani “Camillo Fulgenzi”.

Tullio Luciani: “Target che funzionano dato il turismo familiare presente a Grottammare. Una giusta vocazione. Ringraziamo gli artisti per la disponibilità e coloro che aiutano nella realizzazione di queste manifestazioni”.

Il calendario delle edizioni 2019

