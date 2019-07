In via Gronchi. Un’oretta di lavoro per spegnere il rogo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i Vigili del Fuoco nel pomeriggio del 7 luglio.

Sterpaglie in fiamme in Riviera, precisamente in via Gronchi a Porto d’Ascoli.

Un’ora per spegnere il rogo, non ci sono state conseguenze a persone.

