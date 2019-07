MONTEPRANDONE – Senza respiro. Ma i due tornei di pallamano più prestigiosi del mondo valgono bene un inizio di luglio a tavoletta per l’Under 14 dell’Handball Club Monteprandone.

Appena rientrata dalla Svezia, dove per il secondo anno consecutivo ha partecipato alla Partille Cup, edizione numero 50, la squadra blu deve già ripreparare i borsoni. Stavolta niente trasferta internazionale, però. Basterà arrivare a Teramo, per la 47ͣ Interamnia World Cup: si tratta della prima partecipazione dell’HC Monteprandone alla manifestazione abruzzese, che quest’anno vedrà al via 122 squadre provenienti da 32 Nazioni in rappresentanza di 4 continenti.

Motivo di orgoglio, insomma, per la società dei fratelli Roberto e Pierpaolo Romandini. A Göteborg, al freddo e sotto la pioggia (il torneo era outdoor), ma come unica rappresentanza italiana di club tanto da sfilare col tricolore (e la bandiera cittadina) nella cerimonia di apertura al parco Liseberg, l’Under 14 si è fermata al primo impegno nei Playoff A, perdendo di un solo gol di scarto contro gli svedesi dell’Hammarby IF, dopo essere stata avanti di 2 a 3 minuti dalla fine. I ragazzi allenati da coach Andrea Vultaggio hanno comunque migliorato il risultato della stagione scorsa, grazie alla qualificazione per il tabellone principale e al secondo posto ottenuto nella prima fase (girone 12). Nei primi tre giorni di gare, infatti, sono arrivate 4 vittorie (19-9 contro i tedeschi della SG Wehrheim/Obernhain, 18-17 con gli svedesi dell’IK Sävehof, 26-16 contro gli islandesi del Fylkir 2 e 12-8 coi norvegesi del Nordstrand IF) e una sola sconfitta (18-12 contro gli svedesi dell’RP IF). Poi la beffa ai Playoff, ma l’esperienza per i blu rimane indicibile.

E sarà lo stesso per l’Interamnia che scatta tra poche ore (stavolta il torneo è indoor). L’HC Monteprandone, in gara per la categoria E (Under 14) insieme ad altre 25 formazioni, è stato inserito nel gruppo D. L’esordio mercoledì 10 luglio, alle 12.30 nella palestra Molinari di via Gasbarrini contro i polacchi dell’UKS Spartacus A. A seguire, alle 15, il match il derby contro la Pallamano Chieti al campo calcio Acquaviva B. Altri due impegni giovedì 11: alle 12 la partita con gli ungheresi dell’Elektromos S.E., alle 18.45 quella coi polacchi dell’Anilana Lodz A. Venerdì 12, alle 10.30, l’ultima gara per la fase di qualificazione ai quarti di finale, contro TJ JM Chodov (Repubblica Ceca).

