Fra l’ilarità generale il nuovo mister rossoblu rivela un aneddoto legato ai tempi, appena arrivato in Italia, in cui vestiva la maglia dell’Atalanta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Che avesse la fama da duro era risaputo, tant’è che ha il record di espulsioni della storia della Serie A, 16. Ma quello che succede alla presentazione di Paolo Montero alla Samb è davvero curioso.

Al nuovo mister rossoblu viene chiesto se ha mai incrociato, sui campi di A Walter Cinciripini, nuovo Dg rossoblu ed ex arbitro in massima serie. “Con la maglia della Juve non ricordo sinceramente” risponde Montero “ma Cinciripini mi ha arbitrato quando vestivo la maglia dell’Atalanta e mi ha pure espulso” racconta l’uruguagio fra l’ilarità generale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.