SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Polemiche sul servizio di wi-fi gratuito in spiaggia con il consigliere del Pd Tonino Capriotti che denuncia una connessione quasi nulla sul tratto nord del lungomare. “I risultati sono stati brillanti e dunque i test sono stati superati con il massimo dei voti” scriveva in una nota alla stampa lo staff di Piunti qualche giorno fa.

Dopo aver parlato con i tecnici regionali abbiamo scoperto che i test sono stati due, ed entrambi effettuati nel medesimo chalet, alla concessione 96. Leggi qui sotto.

Dopo alcune lamentele dei cittadini ad andare alla carica è il consigliere del Pd Tonino Capriotti che su facebook scrive postando uno screen del suo telefono: “Wi fi in spiaggia: chiacchiere tante connessione debole, praticamente nulla. Così nel primo tratto del lungomare nord. Spero in una smentita o che sia meglio in altri tratti”. Guarda il post qui sotto.

