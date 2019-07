Prenderà il via lunedì prossimo 8 luglio, in collaborazione con l’Università di Camerino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prenderà il via lunedì prossimo 8 luglio lo Special Campus organizzato dall’Asd Stella del Mare, in collaborazione con l’Università di Camerino.

“Un centro estivo per ragazzi speciali – spiega il prof. Roberto Ciferni – che ha una doppia valenza e cioè fare attività sportiva con l’inclusione sociale. L’ obiettivo principale è quello di portare tutti i ragazzi che vivono nell’ombra nel mondo dello sport. Come Stella del Mare abbiamo iniziato con il calcio ma proponiamo tutte le altre discipline a 360 gradi. Un grazie va alla Tecno srl che ci dà una grossa mano per la realizzazione di questo campus”.

Ma come si svilupperà lo Special Campus? “Inizieremo lunedì prossimo – risponde Ciferni – con il ritrovo alle ore 9 nei locali che l’Unicam ci ha messo a disposizione. Poi si andrà in pineta per il risveglio muscolare. A seguire ecco i tipici sport da spiaggia ma grazie alla collaborazione con la Lega Navale Italiana i nostri ragazzi speciali potranno anche provare a cimentarsi con canoa, canottaggio e vela. Ad oggi sono una ventina gli iscritti e ci auguriamo che il numero possa crescere. Le attività termineranno alle ore 12.30”.

“La Stella del Mare è la stella del nostro cuore – afferma il sindaco Pasqualino Piunti – perché attraverso lo sport riesce a coinvolgere tante famiglie e rappresenta la continuità di una comunità da tutelare. Incentivare forme di aggregazione e di collaborazione con le società locali è estremamente importante e questa sinergia dà vita a queste meritevoli iniziative. La Stella del Mare rappresenta la nostra città e la gratifica”.

“San Benedetto è la città dell’ accoglienza – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Emanuela Carboni – e siamo orgogliosi di avere una società, la Stella del Mare, che si occupa fattivamente dei nostri ragazzi speciali. Come amministratori comunali siamo pronti a sostenere tutte le vostre iniziative”.

“L’ Università – è il prof. Gilberto Mosconi che parla in rappresentanza dell’ Unicam – è vero che si occupa di cultura ma nelle sue specificità c’è anche lo sport. Per questo motivo quando ci è arrivata questa proposta ci siamo detti subito disponibili a collaborare. Benvenuti ragazzi speciali”.

“Come Tecno srl – dice Samanta Voltattorni – siamo felici di contribuire nella realizzazione di un bel progetto sociale, auguro buon divertimento a tutti i ragazzi”. “Lo sport sociale –chiude la serie degli interventi Antonio Benigni presidente del Csi – è una nostra prerogativa. Ringrazio l Università Camerino per la disponibilità e la Stella del Mare che lavora splendidamente in questo ambito”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.