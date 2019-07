SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Registriamo, da diversi giorni, una serie di segnalazioni di turisti circa la presenza di numerosi commercianti abusivi in spiaggia a San Benedetto che raccontano, molte volte, di veri e propri bazar con tanto di carretti fissi che stazionano a decine sulla battigia.

La nostra redazione, nell’ultima settimana, ha ricevuto almeno quatto segnalazioni fra messaggi sui social e telefonate. L’ultima questa mattina da un turista reatino in vacanza qui. “Sono a San Benedetto da almeno 20 giorni e sul tratto di spiaggia che frequento conto da giorni almeno 4 bazar fissi. Ho chiamato, con oggi, 13 volte i vigili urbani, sempre invano. Forse è l’ultima volta che vengo qui in vacanza anche perché leggo tutti i giorni di sequestri continui nei comuni accanto a San Benedetto, come Grottammare”.

Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato anche la segnalazione di un altro turista. Leggi qui sotto.

