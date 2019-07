SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “No no non uso il Phon, non uso il Phon”! Un inno alla calvizie che negli anni 90 è entrato nelle orecchie e nella testa di tanti. A Radio Dj infatti la canzone veniva passata spesso, esportando il talento e la verve di Gianni Schiuma oltre i confini rivieraschi.

Oggi il noto Dj torna a proporla, in una veste inedita, con il rapper Filetoy. “Il 6 luglio festeggio il mio compleanno e presento questo nuovo progetto- ci ha raccontato Schiuma- che mi vede protagonista insieme a mio nipote Filetoy (Matteo Grilli) e Dj West. La parola d’ordine di ogni mia iniziativa è “divertimento”, una energia positiva che con gli anni non passa e continua a farmi sognare”.

Con Gianni sogniamo anche noi e con Gianni e la sua crew (con lui, Filetoy e Dj West c’è anche il dj Simone Barbaresi) quest’estate vogliamo ballare, dando all’estate il ritmo allegro e scansionato di “Pelato”. Scenografie del video il Viniles e Where Is Maurizio

LA STORIA. La genesi del pezzo “Pelato” ci riporta al 1983, sul palco dell’allora band di Gianni Schiuma. Con lui suonavano Lorenzo Amadio, Fabio Eleuteri e Pier Francesco Ciaralli. La canzone fu presentata nello storico Why Not.

