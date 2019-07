TURCHIA 73: Siliyasoglu 13, Güler 3, Has, Kurtuldum 10, Bayraktar, Haltali, Bas 5, Sezgun 7, Gorener 5, Atun 2, Mutaf 9, Bona 5. Coach Dervis Gokham Guney

LITUANIA 72: Rimkus 13, Marciulionis 11, Kancleris 9, Kreismontas 6, Macionis, Tubelis 11, Sidarevicius 11, Pleikys, Narusevicius, Baslik 4, Vaostaras, Jermolajevas 7. Coach Tomas Gaidamavicius

Note: Parziali 24/14 39/32 53/48 73/72

Arbitri: Pierantozzi, Tallon, Esposito

La Turchia si aggiudica la prima partita della prima edizione del torneo Internazionale Città di San Benedetto del Tronto riservato alle Nazionali Under 18 in vista degli Europei di Volo.

Dopo una buona partenza la Lituania subiva un parziale di 17 a 4 sul finire di primo periodo chiuso sotto di 10 punti. Il match andava poi avanti ad ondate con la Lituania che riusciva diverse volte ad arrivare a 5 punti di distanza ma mai ad agganciare la Turchia. Nel quarto periodo la Turchia conquistava il +14 a 3 minuti dal termine prima della rimonta disperata della Lituania ma concretizzata anche per alcuni errori dalla lunetta. Si sono già viste in campo ottime individualità e grandi giocate dal punto di vista atletico. Nella Turchia il miglior realizzatore è stato Siliyasoglu con 13 punti, nella Lituania 13 punti per Rimkus.

ITALIA 84: Buffo 13, Deri 6, Picarelli 2, Schina 6,Procida 9, Donadio 7, Ianuale 3, Grant 12, Ladurner 9, Da Campo 6, Basso 9, Borra 2. Coach Antonio Bocchino

PAESI BASSI 52: Maconda 2, Bergens 4, Van Der Vuurst 16, Kraag 7, Bayu 2, Hollanders 6, Uijtendaal 3, Waleson 8, Wisser, Bieshaar, Van den Beemt 4.

Note: Parziali 25/12 39/21 60/30 84/52

Nella seconda partita del torneo Internazionale Città di San Benedetto del Tronto gli azzurrini dominano il match contro i Paesi Bassi facendo divertire il pubblico presente. La gara si chiude già nei primi minuti con l’Italia che impone il proprio ritmo e la propria fisicità sui neerlandesi. I Paesi Bassi tentavano una flebile rimonta ad inizio secondo tempo prima di crollare nuovamente sotto il gran bel gioco azzurro. Per i Paesi Bassi miglior realizzatore Van Der Vuurst con 16 punti, nell’Italia 13 punti di Buffo con tutti i 12 giocatori a referto.

Nella giornata di Sabato 6 luglio continuano le grandi sfide al Palasport di San Benedetto del Tronto, con ingresso libero. Alle 18:30 si sfideranno Turchia e Paesi Bassi. Alle 21 Italia contro Lituania.

