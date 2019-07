SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gazzetta Dello Sport, Tuttosport, Corriere Dello Sport, Il Foglio, Sky, Rai. Sono solo alcune delle testate giornalistiche e televisive nazionali che hanno chiesto un accredito per la presentazione di Paolo Montero in programma domani all’Auditorium Comunale “Tebaldini” dalle 16.

Sono oltre 100 i giornalisti accreditati, in totale, per il Montero Day. E in effetti la curiosità attorno al nuovo mister della stampa si è accesa fin dall’annuncio della società di viale Dello Sport. Montero, d’altronde, bandiera e idolo dei tifosi della Juve, non aveva mai vestito un ruolo uffciale nel calcio italiano dopo il suo addio alla Serie A e alla Vecchia Signora nel 2004.

Possibile anche la presenza di giornali sudamericani, in tanti infatti avevano chiesto notizie alla società rossoblu sulla data della presentazione al momento dell’annuncio del tecnico uruguaiano sulla panchina della Samb.

