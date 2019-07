SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un pomeriggio all’insegna dell’amicizia e dell’affetto in Riviera, quello del 5 luglio.

Al Campo Europa è andato in scena il primo “Memorial Giovanni Pompei”, un omaggio al 37enne scomparso un anno fa a causa di un grave male.

Amici, parenti e compagni di squadra dell’ex calciatore di Samb, Ascoli, Taranto e Bologna si sono sfidati in un torneo amichevole.

Organizzata dall’Associazione Onlus Gio10.it, si è trattata di una partita di beneficenza. L’ingresso, infatti, era ad offerta libera e il ricavato verrà devoluto interamente a strutture oncologiche pediatriche.

In campo anche gli ex compagni rossoblu di Giovanni Pompei, fra i tanti, Michele Canini e Luca Cigarini. E anche dei tempi del Picchio come Giorgio La Vista.

Una giornata molto bella dove sono stati messi da parte campanilismi in onore di un ragazzo davvero speciale che ha lasciato il segno a coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

