“L’amministrazione ha promesso di farlo entro la prossima primavera ma noi vorremmo anticipare un po’ i tempi perché è un peccato vedere le strutture in queste condizioni” si legge in una nota dei promotori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota di “I ragazzi del Las Vegas”.

Da circa due anni stiamo cercando di far riqualificare i due campi da basket del Las Vegas. Il Comune di San Benedetto ci ha finalmente promesso, con una stretta di mano, che entro la prossima primavera i due campi saranno riqualificati, in maniera simile a quello del Cerboni, per spiegarvi.

I ragazzi del Las Vegas hanno però deciso di fare anche una raccolta fondi, chiedendo alla comunità un piccolo aiuto per fare sì che questo posto così importate per noi, torni a splendere.

Perché per adesso purtroppo non è affatto bello né da vedere, né sicuro da utilizzare. Un luogo in cui siamo cresciuti in tantissimi a San Benedetto, e dove essere sambenedettesi, ascolani, abruzzesi non conta ma sopratutto non importa a nessuno. E questo, ad oggi, a mio avviso, è una cosa bellissima.

Quello che cerchiamo di fare e far arrivare a più persone possibili il nostro progetto. Noi e comunità faremo la nostra parte, speriamo che l’amministrazione faccia la sua. Per ora ci fidiamo di loro, adesso sta a loro non farci ricredere. Grazie a tutti.

Per contribuire alla raccolta, clicca qui.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.