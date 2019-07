SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È terminata l’attesa ed è tutto pronto per un grande week-end di Pallacanestro internazionale a San Benedetto del Tronto con la prima edizione del Torneo Internazionale per Nazionali Under 18. La kermesse si svolgerà al Palaspeca di San Benedetto con ingresso gratuito. Due match per ognuna delle tre giornate totali di gara. Il torneo sarà aperto domani venerdì 5 luglio alle ore 18:30 da Lituania e Turchia. Alle 21 l’esordio degli azzurrini contro i Paesi Bassi. La nazionale Italiana under 18 di Coach Bocchino è in riviera da due settimane per preparare al meglio gli Europei in Grecia.

La Sambenedettese Basket organizzatrice dell’evento auspica una buona presenza di pubblico per la 3 giorni di gara, sperando in una buona presenza dei turisti che sono a San Benedetto del Tronto per le loro vacanze.

La Sambenedettese Basket segnala che tutte le gare della manifestazione saranno trasmesse in diretta streaming sulla propria pagina Facebook, che invitiamo a seguire per non perdere nulla sul torneo e non solo (https://it-it.facebook.com/SambenedetteseBasket/ ).

Questo il calendario del torneo nel dettaglio.

Venerdì 5 luglio:

Ore 18:30 Lituania – Turchia

Ore 21 ITALIA – Paesi Bassi

Sabato 6 luglio:

Ore 18:30 Turchia – Paesi Bassi

Ore 21 ITALIA – Lituania

Domenica 7 luglio:

Ore 18:30 Paesi Bassi – Lituania

Ore 21 ITALIA – Turchia

