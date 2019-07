SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prove di pace dopo la tempesta fra amministrazione e l’associazione “San Benedetto in Festa”. Stamane si sono incontrati Piunti e Stefano Gaetani, arti director dell’associazione. Di seguito la nota a commento del meeting inoltrata alla stampa dalla segreteria personale dei sindaco.

“L’Amministrazione in toto riconosce la fondamentale e assoluta importanza del ruolo svolto in questi tre anni dallo staff dell’associazione “San Benedetto in Festa” che si è adoperata a riportare la festa agli antichi splendori.

Il Comitato ha operato in completa gratuità devolvendo alle associazioni senza scopo di lucro che hanno collaborato con la festa, gli utili risultanti nelle diverse edizioni. Per tali ragioni si ritiene imprescindibile confermare un rapporto che ha generato risultati eccellenti con l’impegno di riconoscere, in futuro, appropriate attenzioni e doverosi riconoscimenti.

Con tale spirito, nella mattinata di oggi, si sono incontrati l’art director dell’associazione “San Benedetto in Festa”, Stefano Gaetani, il Sindaco Pasqualino Piunti con la sua Segreteria, per ricreare le condizioni affinché la “Festa delle Feste” possa offrire un programma eccellente anche per l’edizione 2019.

Da questo incontro ci si auspica un esito favorevole affinché si riproduca un clima di collaborazione proficuo”.

