SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una giornata all’insegna della salute mentale e fisica a San Benedetto.

Ego Yoga in Città è il nuovo progetto salute e stile di vita cittadina, che Max Grossi insieme allo staff di Ego Yoga, presentano in collaborazione con i vari comuni delle città d’Italia.

Un’iniziativa gratuita per tutti i cittadini, che vedrà il True Power Yoga protagonista in più piazze italiane per conoscerne tutti i grandi benefici a livello psicofisico.

Il primo appuntamento è fissato per il 13 luglio a San Benedetto, presso il parco “Nuttate de Lune” alle ore 18.30.

