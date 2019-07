Segnalazioni giunte in redazione dai nostri lettori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lamentele in Riviera per una situazione poco piacevole presente al centro di San Benedetto.

Segnalazioni sono giunte in redazione da parte dei nostri lettori per rifiuti presenti tra via Mazzocchi e piazza Pazienza.

Cestini riempiti all’inverosimile di immondizia, e non svuotati, e anche un cestino “speciale” come testimoniato dalla foto.

I cittadini chiedono un intervento immediato: “Non è una bella cartolina estiva per i turisti”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.