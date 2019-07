Sono validi per questa nuova data i biglietti acquistati in prevendita per la data del 2, rinviata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fissata per domenica 14 luglio la data di recupero del concerto di Gino Paoli in piazza Piacentini che, prevista in apertura della rassegna promossa da Comune e AMAT “Nel cuore, nell’anima” il 2 luglio scorso, era stata rinviata per indisponibilità dell’artista.

Affiancato ora dal pianista Danilo Rea – dato anche l’incastro difficoltoso dei numerosi impegni artistici dei sidemen coinvolti in “Paoli canta Paoli” Marcotulli, Tavolazzi e Golino, anche con questo “Due come noi che…” (disco dal vivo del 2012, quasi per metà fatto da cover di De André, Tenco, Lauzi, Brel e tour conseguente), Paoli rimane fedele all’idea di una lettura del proprio intramontabile repertorio in chiave jazzistica. Rea, Marcotulli, Tavolazzi e Golino, con anche molti altri grandi nomi italiani del genere, sono da tempo a fianco del cantautore genovese e presenti nell’ultimo suo lavoro discografico, il doppio CD “Appunti di un lungo viaggio”: con Rea per sperimentare un modo diverso di intrecciare nelle canzoni note e parole , anche ‘liberandole’ dalle costrizioni della forma; con il trio rivisitando i dettagli e le “intenzioni” di un repertorio di sei decenni. «Dei jazzisti – ha detto in un’intervista recente – apprezzo la libertà che ti dà il suonare con loro. Una sensazione che ritorna anche ogni volta che siamo sul palco».

Il concerto è il secondo appuntamento di “Nel cuore, nell’anima”, dopo “Pensieri e parole. Omaggio a Lucio Battisti” con Peppe Servillo e con Di Castri, Bosso, Girotto, Marcotulli e Barbieri l’11 luglio e prima di Claudia Gerini & Solis String Quartet il 21.

Ingresso: biglietti di posto unico euro 25 in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) aperta nei tre giorni precedenti gli spettacoli dalle ore 18 alle 20 e alla biglietteria in Piazza Piacentini la sera di spettacolo dalle 19. Prevendite nelle biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket, su www.vivaticket.it e al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Sono validi per questa nuova data i biglietti acquistati in prevendita per la data del 2 luglio. Per i quali si può comunque chiedere rimborso presentandoli integri in ogni parte presso i punti vendita dove sono stati acquistati e alla biglietteria del Teatro Concordia di San Benedetto aperta nei giorni lunedì 8 e martedì 9 luglio (dalle 18 alle 20).

Informazioni: Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) AMAT tel. 071/2072439, www.amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto tel. 0735/794596 – 0735/794438 www.comunesbt.it

Inizio ore 21.30

