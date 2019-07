Una colonna di fumo nero si è alzata in pochi istanti per via della presenza di materiali altamente infiammabili ed è visibili anche a chilometri di distanza

MARTINSICURO – Un incendio si è innescato in un deposito di materiale per la pesca, situato lungo la ss 16 a Martinsicuro. A causa della presenza di materiali altamente infiammabili in poco tempo si è alzata una colonna di fumo nero, visibile anche chilometri di distanza. Sul posto sono entrati in azione i vigili del fuoco di Nereto.

Seguono aggiornamenti

