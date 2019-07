GROTTAMMARE – Cultura e cibo si intrecciato nelle serate estive del Paese Alto di Grottammare.

“Agorà tra arte e gusto” è il titolo del bel contenitore di eventi che prenderanno il via il prossimo 5 luglio, organizzati dall’Associazione Culturale “Kothon Grottammare”.

Piazze, portici e viuzze dall’incontenibile incanto. Saranno loro a racchiudere, in un delizioso e magico abbraccio, le iniziative culturali ed enogastronomiche che stanno per prendere il via nel Vecchio Incasato di Grottammare Alta sotto l’egida della nuova associazione “Kothon Grottammare”. L’idea è quella di riempire, simbolicamente, l’antico contenitore Piceno di una moltitudine di quelle cose che fanno bene alla mente e al cuore. Di più, nella serie di manifestazioni che verranno proposte saranno in realtà coinvolti tutti i nostri sensi. con mostre e performance artistiche , con la musica che vi avvolgerà nei luoghi più suggestivi del Vecchio Incasato.

Il gusto sarà lusingato con le proposte enogastronomiche dei ristoratori di Ristorante Pizzeria Papa Sisto, Osteria dell’Arancio e Vineria M481, che per l’occasione applicheranno lo sconto Agora’ del 20% sul menu’ degustazione a posti limitati alla “Tavola dell’Artista”.

Le location che accoglieranno le serate vanno dallo Slargo Papa Sisto, punto panoramico che abbraccia tutta la costa, Piazza Peretti, col suo loggiato sul mare, al vicolo Camilla Peretti per proseguire fino a piazza Santa Lucia, alla chiesa omonima sopra gli antichi lavatoi, nei suoi incantevoli scorci sul mare. Percorsi sensoriali accompagneranno il visitatore in un’atmosfera arricchita d’ incensi, candele, musica e tanto altro… Ad ogni data corrisponderà la mostra personale di un’artista , ore 19-23,vernissage il venerdì alle ore 19,30.

Date delle esposizioni: 5-6-7 luglio – Giuseppe Rosetti “Piro’ Univers”; 12-13-14 luglio – Giuseppe Alesiani “Seduzioni Picene”;2-3-4 agosto – Timoteo Sceverti “Risacche”,9-10-11 Agosto – Virginia Di Saverio “Sogni e Visioni”, 23-24-25 agosto – Dario De Mercant “Ricordi e Riciclo”.

Un’altra estate da non scordare aspetta tutti nella sempre meravigliosa Grottammare Alta.

