Il Centro Studi Accademia Risorgimento con la consolidata esperienza nella preparazione scolastica e professionale arricchisce la sua offerta formativa con il nuovo programma di studio personalizzato Work & Study rivolto a lavoratori e studenti fuorisede; un motivo in più per organizzare al meglio il proprio tempo ed unire allo studio ed al lavoro la possibilità di scoprire, apprezzare e vivere le peculiarità di San Benedetto del Tronto e del suo territorio d’eccellenza.

Il programma didattico è rivolto a studenti di tutte le età lavoratori e fuori sede:

–piano di studi personalizzato

– full immersion con lezioni frontali nei fine settimana concordati

– fornitura dispense e gestione del materiale on line

– gestione logistica esami e segreteria didattica a cura di accademia risorgimento

– sistemazione per studenti e famiglia in appartamenti c/o nostre strutture durante i soggiorni a San Benedetto del Tronto.

Via Risorgimento, 32, 63074 San Benedetto del Tronto AP. Per info 0735587240, oppure clicca oppure clicca QUI per visitare il sito ufficiale

