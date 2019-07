GROTTAMMARE – Scontro fra mezzi sull’A14 nella mattinata del 3 luglio.

In direzione sud, fra Pedaso e Grottammare. Non si conosce al momento il numero dei mezzi coinvolti ma al momento è segnalata una coda di tre chilometri.

Sul posto mezzi di soccorso e Polizia Autostradale.

AGGIORNAMENTI Altro sinistro, in direzione nord, e coda di cinque chilometri tra San Benedetto e Pedaso.

Traffico intenso in entrambe le direzioni ed è consigliata l’uscita ai caselli di San Benedetto per chi viene da sud e a Pedaso per chi viene da nord.

Eliambulanza atterrata per uno dei feriti. Comunque in mattinata si era verificato un altro sinistro prima degli altri due. Tratto davvero complicato. Rallentamenti ovunque. Una persona è stata trasportata al Torrette di Ancona ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.