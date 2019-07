SAN BENEDETTO DEL TRONTO . Tutto pronto a San Benedetto che per la sesta volta di fila ospita un evento che ogni estate richiama migliaia di turisti e non solo: dal 3 al 7 luglio all’Ex Galoppatoio in via dei Tigli 1 torna Høppy Days, la festa delle birre di qualità provenienti da tutto il mondo.

Oltre 200 birre, 50 spine, un’ampia varietà di birre in bottiglia, gluten free e anche sidri, un mare in cui sarete guidati da autentici guru del settore. E poi i food truck con il migliore cibo “street” fra cui le prelibatezze di Pan de Coca: tutto questo è Høppy Days, pronto a stupirvi tutte le sere dalle 17 fino a tarda notte. E non solo con le sua maestà la birra. Organizzato dall’associazione “Birramici”, quest’anno l’evento si arricchisce di gonfiabili, di una sala giochi vintage e di musica dal vivo ogni sera con 5 concerti diversi fino al 7 luglio che saranno seguiti da un dj set per scatenarvi in pista.

I concerti: 3 luglio Ydy + dj set “Fatti un giro”, 4 luglio Psiko Killers + Manuel Orsolini, 5 luglio Rock Antology + Indie Selection, 6 luglio New Colour + Leema, 7 luglio Yakamoz + Manuel Orsolini. L’ingresso all’evento è libero con la possibilità di avere un bicchiere in vetro e di comprare dei gettoni da spendere per le degustazioni negli stand.

