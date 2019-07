Lo scopo è monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è salpata la Goletta Verde di Legambiente. Da martedì 2 a venerdì 5 luglio l’imbarcazione ambientalista sarà nelle Marche ad Ancona (Porto Antico ) e San Benedetto del Tronto (Circolo nautico) per la quinta e sesta tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.

Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la

qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner

principali Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli

minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il

contributo di Pramerica Sgr (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La

Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è

come sempre la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al

marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai

cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa marchigiana ci sarà il

“trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.

L’appuntamento è per giovedì ore 16 presso il

Lungomare di San Benedetto. Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante

a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle

acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti.

Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SosGoletta rientra nel progetto

di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini

alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Il programma di Goletta Verde nelle Marche: 2 luglio Ancona, 3-4-5 luglio San Benedetto del Tronto

Martedì 2 luglio

Ancona – Porto Antico

Ore 16 arrivo della Goletta al Porto Antico di Ancona

Ore 16.30-18 visite a bordo

Ore 18 Incontro a bordo. Il nostro mare: nuove emergenze e possibili interventi. Partecipano Simone Cecchettini, presidente lega coop pesca marche ,Roberto Rubegni slow food ancona e conero,Fabio Vallarola, direttore area Marina protetta Torre del Cerrano (Pineto – Silvi TE)

Manuela Fanelli, Docente Università Politecnica delle Marche ,Emilio D’alessio, presidente Parco del Conero, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità Legambiente,Francesca Pulcini presidente Legambiente Marche

Paolo Belelli, presidente circolo Legambiente il Pungitopo Ancona. Modera: Lanfranco Giacchetti, circolo Legambiente Pungitopo Ancona. Seguirà aperitivo.

Mercoledì 3 luglio

San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico

Ore 18:30 aperitivo Plastic Free con sindaci della costa e presentazione libro “Zuppa di plastica”

Intervengo: Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche,Sisto Bruni, presidente circolo Legambiente Lu cucale

Kessili De Berardinis, vice presidente circolo Legambiente Lu cucale,Mattia Lolli, portavoce goletta verde,Andrea Traini, assessore ambiente san benedetto del tronto

Alessandra Biocca, assessore ambiente comune Grottammare,Arcangelo Caputo, presidente circolo nautico san benedetto del tronto

Stefano Novelli, Provincia Ascoli Piceno.

Giovedì 4 luglio

San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico

ore 10.30 Innovare la filiera ittica: dal progetto “A pesca di plastica” alle soluzioni per una pesca più sostenibile. Incontro per discutere del problema della plastica in mare, il ruolo centrale dei pescatori e le alternative alla plastica monouso.

Partecipano: Serena Carpentieri, vice direttrice generale legambiente, Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale,Kessili De Berardinis, vice presidente circolo legambiente lu cucale, Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche, Paolo Colarossi, comandante capitaneria di porto di San Benedetto del tronto,Emanuele Troli, cooperativa blu marine service, Antonella Penna, Università Urbino, Sandro Bisonni, vice presidente commissione ambiente Regione Marche,Stefano Novelli, provincia Ascoli Piceno,Angelo Sciapichetti, assessore ambiente Regione Marche,Leonardo Collina, amministratore delegato picenambiente. Sono stati invitati gli amministratori locali.

Ore 16 Lungomare San Benedetto: Trash mob: “Usa e getta? No Grazie!”

Ore 18-20 Visite a bordo

Venerdì 5 luglio

San Benedetto del Tronto – Circolo Nautico

ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione (presso la sala del circolo nautico)

Intervengono: Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche,Marco Ciarulli, responsabile scientifico Legambiente Marche,Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde,Sisto Bruni, presidente circolo legambiente lu cucale.

