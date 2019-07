ALBA ADRIATICA – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore di Teramo, particolare attenzione è riservata alla movida sul lungo costa teramano.

La Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura svolge mirati controlli ai locali di intrattenimento serali e notturni.

Il Questore ha proceduto alla chiusura per quindici giorni di tutte le attività interne ed esterne di un noto locale di Alba Adriatica.Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Alla base della decisione vi sono gravi episodi che hanno turbato la sicurezza della collettività: lo scoppio di una rissa, la presenza di soggetti pericolosi, interventi di soccorso per soggetti trovati in stato di intossicazione etilica acuta, l’utilizzo di lavoratori non in regola.

La locale Arma dei Carabinieri e la Divisione P.A.S.I. della Questura hanno svolto vari controlli che hanno portato all’adozione della misura.

La Questura di Teramo di concerto con le altre Forze di Polizia proseguirà per tutta l’estate nello svolgimento di servizi tesi a garantire la tranquillità dei residenti e dei villeggianti.

