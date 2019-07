In via Marchegiani riasfalta e il transito è consentito al momento in una sola corsia. Sul posto, oltre agli operai, anche la Municipale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo oltre sette mesi via Morosini, chiusa da novembre a seguito della demolizione della Tribuna Ovest del Ballarin, riapre oggi 2 luglio alle auto in direzione Sud.

Dall’altra parte, invece, su via Marchegiani sono ancora in corso i lavori che dovrebbero portare a giorni alla riapertura della via con una pista ciclabile a doppio senso e una corsia per auto solo verso Nord.

Si riasfalta e il transito è consentito al momento in una sola corsia di marcia. Sul posto, oltre agli operai, anche la Municipale.

